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Где и когда смотреть трансляцию четвертого боя Жалгаса Жумагулова в UFC

4 Декабря 2021 17:01
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Где и когда смотреть трансляцию четвертого боя Жалгаса Жумагулова в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 5 декабря, в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC on ESPN 31 состоится бой казахстанского файтера Жалгаса Жумагулова (14-5) с ангольцем Манелом Капе (16-6), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Прямая трансляция боя Жумагулов — Капе начнется в 08:00 по времени Нур-Султана. Посмотреть прямую трансляцию поединка можно будет на сервисе UFC Fight Pass.

Накануне турнира UFC on ESPN 31 в Лас-Вегасе (США) Жалгас Жумагулов (14-5) провел традиционную церемонию дуэли взглядов со своим соперником. Во время дуэли взглядов Капе пытался провоцировать Жумагулова: он дерзко лез головой вперед, однако казахстанец на это отреагировал лишь усмешкой.


Для Жалгаса Жумагулова это будет четвертый бой в UFC: казахстанец провел в крупнейшем промоушне три поединка (одна победа и два поражения). В своем последнем бою в июле Жумагулов в первом раунде победил американца Джерома Риверу (10-6).

Что касается Манела Капе, то он также провел в UFС три боя (одна победа и два поражения). В своем последнем поединке в августе Капе в первом раунде нокаутировал американца Оде Осборна (10-4-1).

Напомним, Жалгас Жумагулов занимает 20 место в обновленном рейтинге бойцов UFC в различных весовых категориях.


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