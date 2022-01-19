Где и когда смотреть первый матч сборной Казахстана на ЕВРО-2022 по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четверг, 20 января, сборная Казахстана по футзалу проведет свой первый матч на чемпионате Европы-2022 в Нидерландах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым соперником Казахстана станет сборная Словении. Матч пройдет в Гронингене и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию организует телеканал «Qazsport».

Также на групповом этапе сборная Казахстана сыграет с командами Финляндии и Италии. Матч с Финляндией пройдет в ночь с 24 на 25 января, с Италией — 28 января.