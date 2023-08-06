Где и когда смотреть матчи Тобол-Кайсар и Актобе-Кайрат в КПЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоятся два матча 18-го тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 19:00 в Костанае начнется игра «Тобол» — «Кайсар», а в 21:00 на актюбинском Центральном стадионе стартует поединок «Актобе» — «Кайрат». Указанное время — астанинское.

Прямая трансляция матчей будет проведена телеканалом «Qazsport».

19:00 «Тобол» — «Кайсар» (текстовая трансляция)

21:00 «Актобе» — «Кайрат» (текстовая трансляция)