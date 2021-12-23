Где и когда смотреть матч чемпионата КХЛ «Ак Барс» - «Барыс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 декабря в Казани состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором казанский «Ак Барс» примет астанинский «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Ак Барс» — «Барыс» начнется в 22:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

В последнем матче «регулярки» «Ак Барс» дома разгромил челябинский «Трактор» (5:1), а «Барыс» в гостях выиграл у екатеринбургского «Автомобилиста» (2:0).

Отметим, что в последних шести матчах «Барыс» одержал в КХЛ пять побед, уступив лишь нижнекамскому «Нефтехимику» (1:3). После матча с «Ак Барсом» «Барыс» закроет выездную серию встречей с «Трактором» — матч в Челябинске состоится 25 декабря.