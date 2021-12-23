+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Где и когда смотреть матч чемпионата КХЛ «Ак Барс» - «Барыс»

23 Декабря 2021 09:32
Поделиться:
Где и когда смотреть матч чемпионата КХЛ «Ак Барс» - «Барыс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 декабря в Казани состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором казанский «Ак Барс» примет астанинский «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Новости по теме
Жанибек Алимханулы вошел в список лучших средневесов по версиям основных боксерских организаций
Финал Континентального Кубка по хоккею перенесен Мужская команда Казахстана по каратэ выиграла чемпионат Азии Казахстанский боксер Руслан Мадиев  получил дисквалификацию

Прямая трансляция матча «Ак Барс» — «Барыс» начнется в 22:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

В последнем матче «регулярки» «Ак Барс» дома разгромил челябинский «Трактор» (5:1), а «Барыс» в гостях выиграл у екатеринбургского «Автомобилиста» (2:0).

Отметим, что в последних шести матчах «Барыс» одержал в КХЛ пять побед, уступив лишь нижнекамскому «Нефтехимику» (1:3). После матча с «Ак Барсом» «Барыс» закроет выездную серию встречей с «Трактором» — матч в Челябинске состоится 25 декабря.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Хоккей   #Барыс   #КХЛ   #Зимние виды спорта  
Поделиться:
Новости по теме
Жанибек Алимханулы вошел в список лучших средневесов по версиям основных боксерских организаций
Финал Континентального Кубка по хоккею перенесен
Мужская команда Казахстана по каратэ выиграла чемпионат Азии
Казахстанский боксер Руслан Мадиев  получил дисквалификацию
Популярное
1 Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
2 Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
3 Назван гарантированный гонорар Жанибека Алимханулы за бой с чемпионом мира
4 Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
5 Когда в Казахстане появится вакцина «Спутник Лайт»
6 У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к штамму «Омикрон»
Читайте также
Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана по боксу
Определились финалисты чемпионата Казахстана по боксу
Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
Назван гарантированный гонорар Жанибека Алимханулы за бой с чемпионом мира
Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
Когда в Казахстане появится вакцина «Спутник Лайт»
У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к штамму «Омикрон»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив