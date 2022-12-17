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Где и когда смотреть финал чемпионата мира по футболу

17 Декабря 2022, 18:38
Где и когда смотреть финал чемпионата мира по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Финал можно будет посмотреть на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport» 18 декабря в 21:00, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Если Франция сможет защитить чемпионский титул, это будет историческое событие. Такое удавалось всего лишь двум сборным: Италии в 1938 и Бразилии в 1962.

Исторически французы трижды встречались с аргентинцами и победа осталась за ними только однажды — в 2018 году на чемпионате мира в России. Аргентинцы очень уверенно идут в этом турнире, не считая матча с Саудовской Аравией. Мощную сборную хорватов вообще разгромили со счетом 3:0. Кроме того, у Лионеля Месси огромная мотивация: он собрал все возможные футбольные трофеи, кроме Кубка мира.

Также сегодня на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре пройдет матч за третье место, в котором сыграют сборные Хорватии и Марокко. Матч Хорватия — Марокко пройдет в Дохе и начнется в 21:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция этой игры будет организована телеканалами «Qazaqstan» и «Qazsport».

Фото: sports.kz


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