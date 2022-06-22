22 Июня 2022 20:48

Где и когда смотреть бой казахстанца Шавката Рахмонова в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 26 июня, казахстанский файтер Шавкат Рахмонов (15-0) проведет свой четвертый бой в UFC, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступит на турнире UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе (США), где сразится с американским бойцом Нилом Мэгни (26-8). Посмотреть этот поединок можно будет на официальном сайте UFC. Время начала боя — ориентировочно в 09:20 во времени Нур-Султана. Это будет со-главное событие турнира.

На данный момент Шавкат Рахмонов выиграл в UFC три боя: он победил сабмишном Алекса Оливейру (22-12-1-2) и Мишела Празериса (26-4) и нокаутировал Карлстона Харриса (17-5).