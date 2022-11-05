Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

5 Ноября 2022, 08:53

5 Ноября 2022, 08:53

Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 6 ноября, в Миннеаполисе (США) пройдет бой за звание «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе, в котором сразятся казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) и кубинец Давид Моррель (7-0, 6 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция боя Ербосынулы — Моррель начнется в 08:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Хабар».

Накануне боксеры (16-0, 11 КО) прошли взвешивание перед боем.

В последний раз Айдос Ербосынулы выходил на ринг больше года назад, в сентябре 2021-го: он провел бой в Астане с Ленноксом Алленом (22-2-1, 14 КО) из Гайаны и одержал победу нокаутом в десятом раунде. Что касается Давида Морреля, то кубинский боксер дрался в июне и нокаутировал в четвертом раунде американца Келвина Хендерсона (15-2-1, 11 КО).

Добавим, что в андеркарде вечера бокса в Оберхаузене также выступит казахстанский боксер Аблайхан Жусупов (2-0, 1 КО), который встретится с американским боксером Демаркусом Лейтоном (8-3-1, 5 КО). Их бой пройдет в полусреднем весе и запланирован на шесть раундов.