10:25, 08 Октябрь 2022 | GMT +6
Где и когда посмотреть матч Казахстан - Словения в отборе ЧМ-2024 по футзалу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане пройдет матч сборных Казахстана и Словении в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2024 по футзалу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Прямая трансляция матча Казахстан - Словения начнется в 18:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».
Соперниками сборной Казахстана по основному раунду отбора ЧМ-2024 являются сборные Словении и Черногории. По регламенту турнира, команды проведут друг с другом по одному матчу дома и в гостях. Победители двенадцати групп и четыре лучшие команды, занявшие второе место, напрямую попадут в элитный раунд. Еще восемь команд, занявшие в своих группах второе место, сыграют в стыковых матчах.
Что касается подготовки сборной Казахстана к отборочному турниру ЧМ-2024, то в сентябре она провела два товарищеских матча с командой Азербайджана и оба выиграла - 5:3 и 6:5.