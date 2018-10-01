Где и когда посмотреть бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе (США) состоится долгожданный поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым с ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229. «QAZSPORT» покажет этот бой в прямом эфире. Об этом телеканал сообщает на своем сайте.

Начало трансляции в 07:50 по времени Астаны.



Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе и занимает восьмую позицию в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Непобежденный Хабиб Нурмагомедов в смешанных единоборствах провел 26 поединков и во всех одержал победы, восемь из которых завершились нокаутом. В последнем бою, который состоялся 7 апреля 2018 года, Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легком весе.



Ирландец Конор Макгрегор был чемпионом UFC в полулегком и легком весе с 2015 по 2018 год. 30-летний боец провел 24 поединка, одержал 21 победу, в том числе 18 - нокаутом. Два поражения Конор потерпел на заре своей карьеры, а еще одно - 5 марта 2016 года, когда уступил американцу Нейту Диасу, у которого через несколько месяцев взял реванш. Последний бой в рамках UFC ирландец провел 12 ноября 2016 года и победил американца Эдди Альвареса техническим нокаутом. В прошлом году Макгрегор попробовал свои силы в профессиональном боксе, но в поединке против американца Флойда Мейвезера продержался только до десятого раунда, проиграв техническим нокаутом.



Напоминаем, что телерадиокорпорация «Казахстан» получила ТВ права на показ боев всемирно известной спортивной организации UFC на полтора года. С сентября по декабрь 2018 года телеканалы «QAZAQSTAN» и «QAZSPORT» покажут 14 вечеров UFC. А в 2019 году запланирован показ более 40 трансляций с участием лучших файтеров со всего мира.