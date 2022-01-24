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Где и когда покажут матч Финляндия — Казахстан на Евро-2022 по футзалу

24 Января 2022 10:14
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Где и когда покажут матч Финляндия — Казахстан на Евро-2022 по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 24 на 25 января в Гронингене (Нидерланды) состоится матч сборных Казахстана и Финляндии на чемпионате Европы-2022 по футзалу, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Прямая трансляция матча Финляндия — Казахстана начнется в 01:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Напомним, сборная Казахстана начала выступление на Евро-2022 с неожиданной ничьей в матче со Словенией (4:4). Более того, казахстанцы незадолго до конца уступали с разницей в два мяча, но в итоге смогли уйти от поражения. Что касается старта на турнире сборной Финляндии, то она также преподнесла сенсацию, сыграв вничью с командой Италии (3:3). По регламенту Евро-2022, из каждой группы в плей-офф выйдут по две команды.

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