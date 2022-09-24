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Где и когда можно увидеть матч Лиги наций «Азербайджан - Казахстан»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Сентября 2022, 01:16
Где и когда можно увидеть матч Лиги наций «Азербайджан - Казахстан»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 сентября в Баку состоится матч 6-го тура Лиги наций, в котором сборная Азербайджана примет команду Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Азербайджан - Казахстан» начнется в 21:50 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

Предстоящий матч не будет иметь турнирного значения, поскольку сборная Казахстана досрочно заняла первое место в группе 3 дивизиона С и получила повышение в классе на следующий год. Актуальное положение команд в группе после пяти туров таково: Казахстан - 13 очков, Азербайджан - 7 очков, Словакия - 6 очков, Беларусь - 2 очка. Что касается первой очной встречи сборных Казахстана и Азербайджана в этом розыгрыше Лиги наций, то матч в июне в Нур-Султане закончился победой казахстанцев со счетом 2:0.

Как сообщалось, сборная Казахстана победила футболистов Беларуси и вышла в группу B Лиги наций. Глава государства поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над белорусскими футболистами.

Фото пресс-службы КФФ

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