Где и когда можно увидеть матч Лиги конференций «Базель» - «Тобол»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четверг, 27 июля, в Базеле (Швейцария) пройдет первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций, в котором местный одноименный клуб примет костанайский «Тобол», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



Прямая трансляция матча «Базель» — «Тобол» начнется в 23:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazaqstan».

«Тобол» стартовал в Лиге конференций с первого отборочного раунда: по сумме двух матчей казахстанский клуб прошел финскую «Хонку» (2:1). Что касается «Базеля», то для швейцарцев это будет первый еврокубковый матч в сезоне-2023/24. Свой последний матч «Базель» провел в национальном чемпионате: в первом туре он проиграл в гостях «Санкт-Галлену» со счетом 1:2.