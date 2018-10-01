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Где и когда «Канело» вручат выигранный в бою с Головкиным пояс
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Победив казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) в рематче, мексиканец Сауль Альварес отобрал у него титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO, сообщает Sports.kz.
Впрочем, за пояс IBO он отказался платить санкционный взнос, поэтому остался с двумя другими титулами. Также «Канело» завоевал специальный пояс WBC и вакантный пояс линейного чемпиона по версии известного журнала The Ring. Последний, как сообщает редакция The Ring, будет вручен Альваресу на специальной церемонии награждения, которая пройдет в октябре в Лос-Анджелесе - конкретная дата будет объявлена позднее.
15 сентября в Лас-Вегасе Альварес победил Головкина решением большинства голосов судей: 114-114, 115-113, 115-113. Следующий бой «Канело» проведет 15 декабря в Нью-Йорке против чемпиона WBA Super во втором среднем весе Рокки Филдинга (27-1, 15 КО).
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