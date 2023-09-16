Где и какие рыбные места есть в Жамбылской области

Жамбылская область имеет множество крупных и более мелких водоемов, на которых можно с удовольствием порыбачить. В «рыбных местах» водятся толстолобик, белый амур, карп, сазан, судак, лещ, краль, вобла, змееголов и другие промысловые виды рыб. О том, где и как можно порыбачить в Жамбылской области – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Рыбная ловля в Жамбылской области - популярный вид активного отдыха. Крупные трансграничные реки Талас и Шу, часть акватории озера Балхаш и ряд живописных озер пригодны и для рыбалки, и для купания, и для развития зон отдыха. В регионе имеется богатый выбор зарыбленных озер и рукотворных прудов, на которых организованы места для рыбной ловли, при наличии у желающих порыбачить специальной путевки стоимостью до тысячи тенге.

При этом зачастую для рыбаков улов - не главное. Главное - выбраться из круговорота серых будней на природу, подышать свежим воздухом, полюбоваться природными красотами, отдохнуть от «благ цивилизации».

Сколько рыбы можно поймать в жамбылских водоемах

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области, в регионе насчитывается 174 водоема, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров.

Рыбохозяйственный фонд региона занимает площадь 27,8 тысячи га, три четверти водоемов пригодны к рыбохозяйственной деятельности.

Где можно порыбачить

«Квота, выделенная в этом году в Жамбылской области для промыслового и любительского рыболовства с 1 июля 2023 года по 1 июля 2024 года, составила 1 772,4 тонны рыбы. Число имеющихся в нашей области рыбохозяйственных водоемов - 131. Из них за природопользователями закреплено 82 рыбохозяйственных водоема, а 49 водоемов находятся в резервном фонде. В Жамбылской области проводятся мероприятия по зарыблению водоемов, увеличивается численность водоемов, закрепленных за природопользователями, которые обязуются восстанавливать рыбное хозяйство. В последние годы активно развиваются обустроенные объекты для любительского рыболовства», - пояснил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области Нартай Егембердиев.

Сегодня платной рыбной ловлей можно заниматься в десятках рыбных хозяйств региона. Обустроенными и популярными местами рыбной ловли у жамбылцев являются озёра Сарыболдак, Темирбек, Биликоль, Грязелечебница, Терс, Сенгирбай и другие. Выбор рыбного хозяйства зависит от разных факторов - от наличия свободного времени и финансовых возможностей.

Если у вас совсем нет времени куда-то ехать, то порыбачить можно и в Таразе. На территории города имеются восемь каналов общей протяженностью 82,55 км. По берегам этих каналов часто можно увидеть рыбаков. Самая популярная рыбка, которую они вылавливают, - маринка.

В близлежащих от Тараза Байзакском, Жамбылском и Жуалынском районах есть форелевые хозяйства, куда можно приехать без снастей, не имея навыков рыбной ловли, и в течение нескольких часов порыбачить. И тут же можно заказать себе блюдо из пойманной рыбы, заплатив при этом за каждый килограмм выловленной форели около 3 500 тенге. А если вы поймали рыбку и из гуманных соображений выпустили обратно в пруд - придется платить штраф. Таковы правила форелевых хозяйств.

Если у вас есть в запасе несколько дней и тяга к первозданной экзотике, то можно уехать очень далеко в пустынный и практически безлюдный, но фантастически красивый Мойынкумский район. Здесь, на территории Жамбылской области, находится юго-западная оконечность озера Балхаш, окруженного мойынкумскими песками.

Воздух здесь чистейший, тишина звенящая. При отсутствии всякой цивилизации в виде громыхающего транспорта, дымящих заводов и мобильной связи дышится легко и спится спокойно в палатке на берегу озера.

Расположен на Балхаше крупнейший в Казахстане цементный завод, но он имеет замкнутый производственный цикл и сохраняет в чистоте окружающую среду.

Для любителей рыбной ловли имеется 18 участков озера Балхаш республиканского значения. Ежедневно по берегам Балхаша собираются сотни рыбаков, которые приезжают сюда из разных регионов Казахстана. Их цель – крупные и вкуснейшие балхашские сазаны. А если вам не довелось поймать эту рыбку, не беда – вдоль трассы масса продавцов, предлагающих уже засоленных, закопченных и готовых к употреблению сазанов.

Царская рыба

В Жамбылской области растет число рыбоводов, занимающихся разведением «царской рыбы» - форели. Свою продукцию они активно продвигают на казахстанский рынок. Если сейчас в год жамбылский регион способен выпускать порядка одной тысячи тонн форели, то к 2025 году планируется увеличить производство втрое, а к 2030 – до пяти тысяч тонн форели в год.

Для ведения форелевых рыбохозяйств природоохранным управлением рекомендовано 20 рек - в Рыскуловском, Кордайском, Меркенском и Жуалынском районах. Температура и состав воды там отлично подходят для разведения форели. В регионе имеются форелевые прудовые хозяйства со специальными реками-прудами, где выращивают мальков. Сегодня это достаточно прибыльный бизнес.

Форелевые пруды развивают не только близ Тараза, но и в благоприятных для этой рыбы природных и климатических условиях Кордайского и Рыскуловского районов, с их чистыми и холодными горными речками. Разведением форели, созданием рыбоводных питомников занимается целый ряд крестьянских хозяйств на реке Талас. На реке Шу строят искусственные пруды по разведению рыб семейства карповых. А в Меркенском районе выращивают, помимо форели, африканского осетра.

В перспективе ожидается открытие и в других районах подобных предприятий, в которых можно совмещать два вида деятельности - рыбоводство и отдых.

Что разрешено, а что запрещено

«Любители-рыболовы должны знать, где рыбалка разрешена всегда и без путевок, а где существуют запреты и ограничения, - отметил спикер. – Правилами определены два типа водоемов. Это закрепленные за пользователями водоемы, где во время нереста вылов рыбы запрещен, а в другие периоды рыбачить можно по путевке и с разрешением на вылов определенного количества рыбы. А есть резервные водоемы, где на любительскую рыбалку не требуется разрешение и допускается бесплатный вылов до пяти килограммов рыбы».

В Казахстане нельзя ловить рыбу на водоемах ближе, чем за 500 метров от плотин, шлюзов, мостов, перед устьями рек. Нельзя ловить на путях миграции рыб, на протоках между водоемами, в зимовальных ямах и во время нереста.

Запрещается ловить рыбу с применением взрывчатых, химических, ядовитых веществ. Запрещено ловить с незарегистрированных плавсредств, а также орудиями, не предусмотренными правилами.

«Любительское (спортивное) рыболовство по правилам разрешено в целях проведения спортивных состязаний, а также для личного потребления выловленной рыбы. При этом предусмотрено использование определенной оснастки - удочек, ружей для подводной охоты, сачков, раколовок. И не более трех штук каждого предмета оснастки на одного рыболова. На такую рыбалку требуется получить путевку и разрешение. Путевки выдаются на срок до семи дней, при этом разрешается вылов не более пяти килограммов рыбы на одного рыболова в сутки. Путевки нумеруются, так как это документы строгой отчетности. Заказать путевку можно онлайн на сайте eGov.kz», - рассказал заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области Нартай Егембердиев.

По словам спикера, запрет на рыбалку в 2023 году в Казахстане объявлен в период нереста. В разных регионах и на разных водоемах нерест длится с марта по июнь. В каждом бассейне в результате многолетних наблюдений установлены биологически обоснованные сроки запретов на рыбалку. Приказом Министерства сельского хозяйства РК введены запреты на пользование рыбными ресурсами весной во время нереста по всем рыбохозяйственным бассейнам Казахстана, а также в находящемся на территории Жамбылской области Шу-Таласском бассейне - на реке Аса и ее притоках, на реке Шу и ее притоках и на реке Талас.

Рыбные перспективы

В Жамбылской области есть хорошие традиции рыбоводства, заложенные еще в советское время. В свое время жамбылский регион был одним из крупных производителей рыбной продукции в Казахстане. В советские годы здесь добывали и перерабатывали порядка пяти тысяч тонн рыбы – это восьмая части всего объема добычи рыбы по Казахстану. И сегодня рыбоводческая отрасль имеет значительные перспективы. Обилие водоемов на территории региона позволяет активно развивать производство рыбы и создавать места активного отдыха.

По данным акимата Жамбылской области, по региональной программе развития рыбного хозяйства, рассчитанной на 2021 - 2030 годы, за девять лет планируется увеличить производство товарной рыбы до восьми тысяч тонн. Мощности имеющихся в Жамбылской области двух рыбных заводов позволяют переработать до полутора тысяч тонн рыбы в год.

Предполагается развитие озерно-товарного рыбоводства, переработка продукции, создание индустриальных высокоинтенсивных рыбоводных хозяйств. Ожидается, что внутреннее потребление рыбной продукции в Жамбылской области вырастет в разы. Приоритет в этой сфере отдается товарному рыбоводству и форелевым хозяйствам.

По данным управления природных ресурсов и природопользования акимата Жамбылской области, количество желающих заняться рыбным промыслом в жамбылском регионе растет с каждым годом, открываются карповые, форелевые хозяйства, а также по разведению африканского сома и осетра.

Сейчас местные власти рассматривают водоемы не только как источник получения рыбы, а как потенциальные туристические объекты, предназначенные для семейного отдыха, рыбалки, что позволит развивать как рыбное хозяйство, так и туристическую сферу региона.