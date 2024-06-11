Где и какие кишечные инфекции можно подхватить летом

В разгаре лета пищевые отравления, а также групповые заболевания кишечной инфекцией все еще представляют серьезную угрозу для населения. Причины могут быть разные: несоблюдение санитарных требований, правила личной гигиены. Специалисты говорят, что мягкое мороженое может привести к кишечной инфекции или сальмонеллезу, передает корреспондент агентства Kazinform.

О профилактике пищевых отравлений рассказал руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Юрий Залыгин.

- Пищевая токсикоинфекция – это заболевание, причиной которого является заражение не бактериями, а токсинами, которые образуются в результате жизнедеятельности бактерий вне организма человека – в основном в продуктах питания. Существует большое количество бактерий, способных продуцировать токсины. Многие токсины способны длительно сохраняться в зараженных продуктах, а некоторые выдерживают различные виды обработки, в том числе кипячение в течение нескольких минут, - пояснил он.

Фото: Kazinform

В целях профилактики пищевых отравлений, токсикоинфекций, острых кишечных инфекций, в том числе сальмонеллеза, жителям области рекомендуется не покупать пищевые продукты домашнего изготовления, в том числе в местах несанкционированной торговли. При покупке и перед употреблением проверять дату изготовления, условия хранения и срок реализации продукции. В летний период самым популярным лакомством является мягкое мороженое. Оно представляет опасность при несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований на объектах торговли. Такое лакомство может привести к кишечной инфекции или сальмонеллезу.

- При покупке мороженого отдавать предпочтение порционному, фасованному в заводскую упаковку изготовителя, а также на соблюдение требований продавцами условий приема, хранения и реализации продукции, обратите внимание на чистоту и состояние оборудования для мороженого, они должны быть чистыми, без видимых загрязнений, пищевая продукция должна предохранятся от загрязнения, попадания в нее посторонних предметов и веществ не допускается, обратите внимание на внешний вид продавца, на использование продавцом одноразовых перчаток при отпуске продукции и наличия чистой специальной одежды, - добавил главный санитарный врач области.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

С наступлением лета, начинается купально-плавательный сезон. С начала мая уже отобрано по 102 пробы воды на микробиологические, паразитологические, вирусологические показатели и на наличие холерного вибриона. В целях недопущения осложнения эпидемиологической ситуации по инфекционным и паразитарным заболеваниям среди населения, балансосодержателям водоемов, а также владельцам и арендаторам пляжей необходимо принять меры по благоустройству зон отдыха, по проведению дезинсекционной и дезинфекционной обработки мест массового отдыха.

- Принять меры по благоустройству береговой полосы, по проведению дезинсекционной и дезинфекционной обработки мест массового отдыха (с предварительным выкашиванием травы и санитарной рубкой кустарников), по расчистке дна, рекультивации песка; организовать производственный контроль за качеством воды в водоемах, территории пляжей оборудовать туалетами, раздевалками, контейнерными площадками и урнами для сбора ТБО. В целях профилактики заражения инфекционными заболеваниями рукомендуем купаться в специально отведенных местах, - говорит Юрий Залыгин.

Специалисты предупреждают также и об организации летнего отдыха детей. Перед тем как отдавать своего ребенка в лагерь, родителей призывают убедиться в том, что данная оздоровительная организация имеет действующее санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормативным правовым актам. Подготавливая ребенка к предстоящей поездке в лагерь, проведите с ним беседу о правилах личной гигиены, профилактике пищевых отравлений и острых кишечных инфекций.