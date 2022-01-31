Где и какие бесплатные творческие кружки могут посещать костанайские дети

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Уже более полугода в стране, в том числе и в Костанайской области, реализуется государственный творческий заказ, что предполагает бесплатные кружки для детей. О том, как проводится реализация проекта в регионе, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель областного управления культуры Ерлан Калмаков.

- Ерлан Болатович, расскажите, что собой представляет творческий заказ? Как реализуется в регионе?

— Как вы знаете, с прошлого года внесли соответствующие изменения в закон «О культуре». Теперь на местах акиматы областей в лице управлений культуры размещают государственный творческий заказ.

Фактически - государство покрывает затраты родителей, дети которых посещают творческие кружки.

По республике действует единый портал artsport.edu.kz, где регистрируются поставщики услуг. Все это происходит при взаимодействии с оператором - управлением культуры. И потом по каждому месяцу мы покрываем затраты этих кружков.

Родитель может зайти на сайт, выбрать направление, удобное месторасположение, поставщика услуг, ему выдают электронный ваучер. И согласно нему ребёнок посещает занятия.

- Какие кружки сегодня пользуются популярностью среди костанайских детей?

— В рамках творческого госзаказа в области охвачено 4911 детей. В том числе в Костанае - 3243 ребенка, в Аркалыке - 591, в Лисаковске - 156, в Тоболе - 154, в Рудном - 179, Житикаре - 227. Также в Карабалыкском районе - 93 ребёнка, Сарыкольском - 20, Карасуском - 18, Амангельдинский район - 84, 28 детей - в Аулиекольском районе, 66 детей - в Мендыкаринском районе и 52 ребенка - в районе Б.Майлина.

В целом по Костанайской области насчитывается 68 поставщиков. В том числе 43 поставщика в Костанае.

В Костанайском районе запланировано проведение танцевальных кружков ТОО «ГаваньТТ». Планируется обучить 50 детей в доме культуры.

В Узынкольском районе планируется обучить национальному (народному) танцу и краеведению более 60 детей.

В Алтынсаринском районе планируется обучать детей творческому мастерству более 20 детей.

В Наурзумском районе планируется проведение кружков актерского искусства и ораторского искусства. Планируется обучить более 55 детей.

С каждым разом количество кружков и направлений расширяется. Увеличивается и количество регионов, где дети бесплатно могут посещать кружки.

Сейчас во всех городах и районах области есть бесплатные творческие кружки.

Очень большой спрос у детей на домбру, вокал, хореографию. Есть и уникальные направления, как жетиген (казахский национальный инструмент). Спрос есть также на живопись.

С каждым разом количество желающих увеличивается. Потому что каждый родитель хочет, чтобы ребёнок развивался творчески в том числе. Тем более удобно, что все затраты покрывает государство, ведь не всем по карману платные кружки.

- Какие средства выделены на реализацию творческого заказа в области в прошлом году. Какая сумма выделена в этом году?

— Мы приступили к реализации проекта с середины года, с июня прошлого года. И до конца года в бюджете было запрошено на проект 143 миллиона тенге. Но к концу года освоено 77 миллионов. Остальные средства были возвращены в бюджет.

Нужно понимать, что это было начало реализации проекта, многие не знали о том, что можно посещать бесплатные кружки. Если в начале лета было мало кружков и соответственно посещающих, к концу года эти цифры значительно выросли. Охвачено было около 2000 детей.

В этом году с учётом увеличения спроса, мы подали заявку на 600 миллионов тенге. На начало года выделено 300 миллионов. С учётом потребности мы будет ещё заявляться. Бюджет области позволяет покрывать эти затраты.