Где и как получить гарантированные соцпакеты для детей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с 10 марта детям в возрасте от 1 до 6 лет из семей, получающих АСП, выдаются продуктовые наборы и товары бытовой химии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Выдача гарантированных социальных пакетов будет проходить по графику в пяти супермаркетах торговой сети ТОО «Магнум» во всех четырех столичных районах. Всего ГСП планируется охватить более 4,4 тысяч детей, родители которых подали заявление на получение АСП в январе и феврале этого года.

ГСП для детей в возрасте от 1 года до 6 лет включает в себя набор продуктов и товаров бытовой химии, которые будут выдаваться на каждого ребенка из малообеспеченной семьи раз в квартал. В настоящее время в целях предупреждения ажиотажа и очередей столичным управлением занятости и социальной защиты составлен список получателей ГСП. Выдача гарантированного социального пакета будет производиться ежемесячно по графику. На каждом пункте выдачи закреплены ответственные лица.

Проверить фамилию в списке получателей социального пакета можно, вставив свой ИИН, по ссылке. В таблице указано, когда и где нужно получить гарантированный социальный пакет.

К каждому филиалу будут прикреплены конкретные получатели, на сайте будет опубликован список ИИН. Получателю ГСП, после того, как он обнаружит в списках свой ИИН, следует обратиться в филиал Magnum, к которому он прикреплен.

Адреса супермаркетов торговой сети «Магнум», где будут выдаваться ГСП: район Алматы, улица Едиль, 26, улица Жансугурова, 8/1 литер «Б»; район Байконыр, улица Ш. Уалиханова, 20; район Есиль, проспект Туран, 55 «Д»; район Сарыарка, шоссе Алаш, 23/1.

Напомним, в своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил скорректировать механизм назначения АСП в целях обеспечения ее прозрачности, справедливости и мотивации к труду. Новые меры госпомощи реализуются с 1 января 2020 года в комплексе и включают в себя новое пособие для многодетных семей, АСП и гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей.