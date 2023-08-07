Где и как можно заразиться туберкулезом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туберкулез - опасное инфекционное заболевание. При котором поражаются различные (легкие, почки, кишечник, кости и суставы, мозговые облочки) органы. Подробнее об этом заболевании рассказали специалисты Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».

Человек может заразиться туберкулезом:

– во время общения (дома, на работе) с больным туберкулезом человеком при его кашле (наиболее опасный фактор-мокрота больного, снижение иммунитета при неблагоприятных социальных условиях, неполноценном питании, стрессах, алкоголизме, курении, наркомании), чиханье, разговоре (через кожу, слизистые, верхние дыхательные пути), также заражение плода внутри утробы матери;.

– при употреблении в пищу молочных продуктов больных животных.

Симптомы туберкулеза:

– общая слабость, быстрая утомляемость, длительный кашель и повышение температуры тела до 37 и 37,5ᵒС, потливость по ночам, одышка при небольших нагрузках, кровохарканье.

Меры предупреждения:

– Ежегодное посещение врача, прохождение флюрографии, вакцинация БЦЖ детей, закаливание организма, занятие спортом, правильное каллорийное, витаминизированное питание, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, соблюдение правил гигиены.