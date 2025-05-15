Где и как молодёжь Карагандинской области сможет подработать на каникулах

Карьерные центры области уже начали приём заявок от работодателей и молодёжи на участие в сезонных общественных работах. Основное требование для соискателей — возраст от 16 лет и наличие необходимых документов. Подработка не требует профессиональной подготовки и длится до трёх месяцев.

Молодые люди могут работать курьерами, агентами, а также быть направлены в государственные или частные организации. Вид деятельности выбирается при обращении — сотрудники центров предлагают доступные вакансии.

Оплата труда составляет порядка 40 МРП в месяц.

Для начала работы необходимо разрешение родителей (если нет 18 лет), удостоверение личности или свидетельство о рождении, справки с места учёбы и о наличии банковского счёта.

За подробной информацией можно обращаться по телефону: (8-7212) 60-50-50, WhatsApp: +7-775-644-35-80.

Фото: акимат Карагандинской области

Второе направление летней занятости — участие в экологических отрядах «Жасыл ел». Набор уже завершён, списки сформированы. С первых чисел июня бойцы начнут работы по благоустройству и озеленению.

По охвату и оплате труда Карагандинская область занимает лидирующие позиции в стране. В 2024 году в проекте участвовало 4800 человек, в 2025-м работой планируют охватить около 5000 подростков. Самый большой набор в Караганде — 2000 человек, в Балхаше — 1000 человек.

Напомним, агентство Kazinform опубликовал соцопрос, согласно которому у 84,6% казахстанской молодежи — высокий уровень доверия к Президенту.