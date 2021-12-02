Где и как маркировать обувную продукцию для реализации в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК напоминает, с 1 ноября 2021 года в Казахстане стартовала обязательная цифровая маркировка обуви. Производителям и импортерам с этого дня необходимо наносить на товар уникальный код Data Matrix для реализации продукции в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МИИР отметили, что производители казахстанской обуви должны маркировать товары на производстве до выставления на продажу.

«Импортеры обувных товаров наносят код маркировки на заводе изготовителе или складах на территории третьих стран или на таможенных складах РК до завершения таможенных процедур. Для этого им необходимо зарегистрироваться в информационной системе маркировки markirovka.kz по ссылке https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/login-kep, используя ЭЦП индивидуального предпринимателя или юридического лица. При этом указываются лишь адрес электронной почты и номер телефона, все остальные данные генерируются с ЭЦП», - пояснили в ведомстве.

При наличии GTIN (штрих-кода упаковки) производители и импортеры могут начать работу в системе, перейти в раздел «Национальный каталог товаров», заполнить данные о производителе в настройках профиля в разделе «Субаккаунт» и регистрировать товар в разделе «Потребительская упаковка». При отсутствии GTIN, необходимо вступить в Ассоциацию GS1 Kazakhstan в системе маркировки во вкладке «Взаимодействие с GS1» и заполнить сведения о товаре в Национальном каталоге, пояснили в МИИР.

«Коды маркировки заказываются в разделе «Станция управления заказами», выгружаются в формате PDF или CSV, печатаются на любом принтере и наносятся на коробку, обувь или на товарную этикетку», - добавили в ведомстве.

Отмечается, что до 7 декабря 2021 года импортеры могут маркировать импортируемую в РК обувь после завершения таможенных процедур у себя на складах в Казахстане.

Как сообщили в МИИР РК, для консультаций по вопросам цифровой маркировки товаров работает круглосуточная бесплатная «горячая линия» - 8 800 080 65 65.