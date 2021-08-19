Где чаще всего заражаются коронавирусом карагандинцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Где чаще всего жители Карагандинской области заражаются коронавирусом, рассказал главный санитарный врач региона Юрий Залыгин на брифинге в прямом эфире на платформе Региональной службы коммуникаций. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди факторов, поддерживающих заболеваемость, первое место занимают контакты по домашнему очагу, которые составляют 30%. На пользование общественным транспортом приходится 18%, посещение торговых домов и центров – 16%. До 19% увеличился удельный вес случаев с неустановленными факторами – это косвенно свидетельствует о сокрытии заболевшими участия в тоях и других мероприятиях с большим количеством людей», - сообщил Юрий Залыгин.

По его словам, в группе риска остаются люди старше 60 лет – на них приходится 23% всех зарегистрированных случаев КВИ. При этом в два раза выросла заболеваемость среди работников коммерческой сферы – ТОО и ИП. Количество заразившихся школьников увеличилось почти на четверть.

Эпидситуация в области остаётся сложной – по сравнению с двумя предыдущими неделями заболеваемость КВИ выросла в 1,2 раза, констатировал главный санврач.

Он сообщил, что с начала года по фактам нарушений карантина проведено больше 500 внеплановых проверок, от правоохранительных органов в санэпидслужбу поступило свыше 1 100 материалов. На объекты бизнеса наложено 1 387 штрафов на общую сумму более 111 млн тенге.

«Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, нарушений меньше не становится. Некоторые жители, игнорируя все требования постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, устраивают тои, құдалық, юбилейные торжества. Хочу ещё раз напомнить: такими мероприятиями вы подвергаете опасности не только своё здоровье, но и здоровье близких. Ведь кто-то в силу своего возраста или состояния здоровья не сможет противостоять коронавирусной инфекции», – подчеркнул Юрий Залыгин.

По информации главного санврача, с помощью проекта Ashyq по области выявлено 4 753 нарушителя, из них с «красным» статусом – 3 946, с «жёлтым» – 807. За нарушение домашнего карантина оштрафовано 58 человек на общую сумму более 2,5 млн тенге. Имена нарушителей карантина с «красным» статусом будут публиковаться на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля и в СМИ, предупредил глава ведомства.

Главный санврач в очередной раз призвал карагандинцев вакцинироваться против КВИ, а в случае болезни не заниматься самолечением.