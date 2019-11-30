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Где чаще всего закрывают дороги из-за погодных условий

30 Ноября 2019 14:00
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Где чаще всего закрывают дороги из-за погодных условий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ноябре этого года из-за погодных условий 15 раз закрывались автодороги Казахстана. Об этом на брифинге сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК Владимир Беккер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В результате ухудшения погодных условий в ноябре 15 раз закрывались автодороги. В Северо-Казахстанской – 3, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях по два раза, в городе Нур-Султан, Акмолинской, Кызылординской и Павлодарской областей по одному разу», - уточнил Владимир Беккер.

Он также добавил, что в Восточно-Казахстанской области 28 раз вводились ограничения на движения транспортных средств (по причине понижения температуры, из-за мокрого снега, плохой видимости) от 2-х до 20 часов, в зависимости от складывающейся обстановки на отдельно взятом участке дороги.

«О закрытии дорог и ограничении движения осуществлялось информирование населения посредством СМС-рассылки», - отметил Владимир Беккер.

Только за ноябрь текущего года, по его словам, в результате ухудшения погодных условий СМС-оповещение производилось 58 раз, рассылка осуществлялась в основном в северных регионах страны (в г. Нур-Султан, СКО, Карагандинской, Павлодарской областях).

Через мобильное приложение «Дармен» по стране осуществлена рассылка 248 сообщений о штормовых предупреждениях, отмене занятий, снятии ограничений для движения транспорта и т.д.).

«Благодаря своевременному информированию населения и принятию мер ограничительного характера, случаев обморожения и гибели людей не допущено», - резюмировал Владимир Беккер.

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Ключевые слова: Происшествия, Погода,
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Автор:

Серик Сабеков

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