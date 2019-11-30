Где чаще всего закрывают дороги из-за погодных условий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ноябре этого года из-за погодных условий 15 раз закрывались автодороги Казахстана. Об этом на брифинге сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК Владимир Беккер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате ухудшения погодных условий в ноябре 15 раз закрывались автодороги. В Северо-Казахстанской – 3, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях по два раза, в городе Нур-Султан, Акмолинской, Кызылординской и Павлодарской областей по одному разу», - уточнил Владимир Беккер.

Он также добавил, что в Восточно-Казахстанской области 28 раз вводились ограничения на движения транспортных средств (по причине понижения температуры, из-за мокрого снега, плохой видимости) от 2-х до 20 часов, в зависимости от складывающейся обстановки на отдельно взятом участке дороги.

«О закрытии дорог и ограничении движения осуществлялось информирование населения посредством СМС-рассылки», - отметил Владимир Беккер.

Только за ноябрь текущего года, по его словам, в результате ухудшения погодных условий СМС-оповещение производилось 58 раз, рассылка осуществлялась в основном в северных регионах страны (в г. Нур-Султан, СКО, Карагандинской, Павлодарской областях).

Через мобильное приложение «Дармен» по стране осуществлена рассылка 248 сообщений о штормовых предупреждениях, отмене занятий, снятии ограничений для движения транспорта и т.д.).

«Благодаря своевременному информированию населения и принятию мер ограничительного характера, случаев обморожения и гибели людей не допущено», - резюмировал Владимир Беккер.