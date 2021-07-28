Где бы отдохнуть: Самые популярные страны для отпуска по данным Google

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если вы, несмотря на все происходящее в мире, все же задумываетесь, где провести долгожданный отпуск в этом году, знайте – вы не одиноки. ESTA America недавно были проанализированы данные поисковых запросов в Google на тему стран, где стоит провести отпуск, и некоторые результаты исследования могут вас удивить, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Travel Daily News.

На первом месте обошлось без сюрпризов – там расположились Мальдивы. Большинство интернет-пользователей – в среднем 130 970 запросов в месяц – интересовались отдыхом именно на этих островах.