Где будут разливать казахстанскую вакцину, рассказал глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для производства казахстанской вакцины от коронавируса рассматриваются различные площадки. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первая партия вакцины производится в нашем Институте проблем биологической безопасности в количестве 50 тысяч доз, наш институт может самостоятельно выпускать. Дозы, которые мы получили в Казахстане, сейчас направлены во все регионы. В дальнейшем для масштабирования мы рассматриваем различные площадки. Это площадки наших турецких партнеров, в том числе мы сейчас достраиваем наш собственный завод, который находится в Гвардейском и сейчас проходит все этапы инсталляции оборудования для дальнейшего запуска», - рассказал Алексей Цой после получения прививки QazCOVID-in в прямом эфире на телеканале Хабар 24.

Глава Минздрава РК отметил, что сейчас прорабатывается договоренность о разливке казахстанской вакцины с Турцией.

Напомним, министр здравоохранения РК Алексей Цой одним из первых привился казахстанской вакциной. После прививки министр будет находиться под медицинским наблюдением 30 минут.

Журналист во время прямого эфира также спросила, как себя чувствует министр.

«Спасибо, нормально», - ответил глава Минздрава.