Где будут праздновать Наурыз мейрамы в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане в рамках празднования Наурыз мейрамы пройдет более 100 мероприятий. Об этом сообщил заместитель руководителя управления культуры города Астаны Нуран Камзин на брифинге столичной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице в рамках празднования Наурыз мейрамы пройдет более 100 мероприятий. Жители города смогут посетить концерты, праздничные программы, постановки, состязания по национальным видам спорта. В четырех районах города определены 23 места для празднования Наурыз мейрамы. 21-22-23 марта во всех районах, в том числе населенных пунктах, относящихся к столице, пройдут культурно-массовые мероприятия «Наурыз Думан». Программой предусмотрены концертные программы с участием подведомственных организаций и творческих коллективов, шоу с персонажами в различных костюмах и куклами. Также собравшиеся смогут принять участие в состязаниях по национальным видам спорта», – сказал Н. Камзин.

По его словам, 21 марта с 13 до 18 часов, 22 марта с 11 до 18 часов, 23 марта будет организован масштабный фестиваль кочевой цивилизации на территории выставочного комплекса ЭКСПО. В рамках фестиваля будут организованы состязания по қазақ күресі, перетягиванию каната, подниманию гири.

С целью создания атмосферы национальной культуры и традиций планируется открытие масштабного этноауыла, ярмарки произведений прикладного искусства, фестиваль национальных блюд и другие мероприятия.

В эти же дни в центре комплекса ЭКСПО с участием мастеров прикладного искусства пройдет ярмарка «Наурыз базары». На ярмарке будут предлагаться изделия в этностиле – из керамики, металлов, войлока и шелка, новые коллекции сувениров. Для жителей столицы будут продаваться по доступным ценам продукция лучших крестьянских хозяйств из всех регионов страны, и изделия отечественных товаропроизводителей. В честь праздника на все товары будет сделана большая скидка.

21-23 марта в каждом районе будут определены две основные площадки, всего по городу их восемь. На них будут организованы массовые гуляния и концертные программы под руководством управления культуры. На остальных площадках праздничные мероприятия будут проводиться за счет районных акиматов.

В Алматинскомрайоне праздничные мероприятия пройдут на площади у монумента Қазақ елі; в жилом массиве «Железнодорожный»; в парке Жеруйык; на Аллее кюйши; в жилых массивах «Интернациональный» и «Мичурино».

В Есильскомрайоне - в комплексе ЭКСПО; на площадках у монумента «Байтерек»; в жилых массивах «Пригородный», «Арнау», «Зеленый квартал», в сквере «Жагалау», у Назарбаев Центра.

В Сарыаркинскомрайоне - на городской площади; в парках «Коктал» и «Коргалжын»; в жилом массиве «Агрогородок».

В Байконырскомрайоне - в парке Ататюрка; на Аллее писателей; в жилых массивах «Кирпичный», «Казгородок», «Ондирис».

16-18 марта с 10 до 18 часов в музее С.Сейфуллина будет организована выставка «Қош келдің, әз Наурыз».

17 марта в 19:30 часов во Дворце «Жастар» пройдет концерт «Наурыз Думан».

20 марта в Государственной академической филармонии состоится вручение национальной премии в области культуры «Наурыз».

21 марта запланирован праздничный концерт, посвященный творчеству Шамши Калдаякова в Центральном концертном зале «Казахстан».

23 мартав 17 часов во Дворце «Жастар» пройдет праздничная программа «Магия степи» – иллюзионное и музыкальное шоу.

24 марта в Центральном концертном зале «Казахстан» пройдет творческий вечер народного артиста РК Алтынбека Коразбаева, в честь его 75-летнего юбилея.

В праздничные дни столичные театры предложат новые постановки. Кроме того, с 18 по 26 марта в Театре кукол для юных зрителей будет проходить шоу ростовых кукол «Наурыз Думан».

«Централизованная система библиотек города также не остается в стороне от празднования. Ежедневно проводятся мероприятия в честь Наурыз мейрамы. Информацию по всем мероприятиям можно получить на сайте управления культуры Астаны», – сказал Н.Камзин.