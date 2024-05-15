Где будет проходить граница нового района в Астане

В акимате Астаны рассказали подробности о новом районе в столице. Его образуют путем разделения на две части района «Алматы», передает корреспондент агентства Kazinform.

Итак, северная часть района «Алматы» сохранит свое историческое название, южной дадут новое.

— Границу между двумя планируемыми административными единицами планируется провести по большим транспортным магистралям. Граница будет следовать вдоль улицы Сарайшык, начиная от моста с левого берега на правый. Затем продолжится по проспекту Кошкарбаева до пересечения с железнодорожной линией, по железнодорожной линии уже до границы города, — заявил руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны Алтынбек Ахметов на заседании общественного совета столицы.

По его словам, площадь района Алматы в новых границах составит 8 518 гектаров с численностью свыше 200 тысяч человек. А площадь нового района составит 6 953 гектаров, где будут проживать 183 тысячи человек.