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    16:52, 15 Май 2024 | GMT +6

    Где будет проходить граница нового района в Астане

    Астана жағалауы
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В акимате Астаны рассказали подробности о новом районе в столице. Его образуют путем разделения на две части района «Алматы», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Итак, северная часть района «Алматы» сохранит свое историческое название, южной дадут новое.

    — Границу между двумя планируемыми административными единицами планируется провести по большим транспортным магистралям. Граница будет следовать вдоль улицы Сарайшык, начиная от моста с левого берега на правый. Затем продолжится по проспекту Кошкарбаева до пересечения с железнодорожной линией, по железнодорожной линии уже до границы города, — заявил руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны Алтынбек Ахметов на заседании общественного совета столицы.

    По его словам, площадь района Алматы в новых границах составит 8 518 гектаров с численностью свыше 200 тысяч человек. А площадь нового района составит 6 953 гектаров, где будут проживать 183 тысячи человек.

    Теги:
    Архитектура Астана Акимат Общество Граница
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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