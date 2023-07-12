Где будет отбывать12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Апелляционная коллегия по уголовным делам военного суда оставила приговор бывшему министру обороны РК Мурату Бектанову без изменения. Приговор вступил в законную силу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением апелляционной коллегии по уголовным делам военного суда приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу. Наказание осужденный М.Бектанов отбывает в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности в городе Семее Абайской области», - говорится в ответе специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам на официальный запрос МИА «Казинформ».

Напомним, решением суда от 24 февраля 2023 года Мурат Бектанов был приговорен к лишению свободы сроком 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса РК «Превышение власти».

Позже экс-министр обжаловал приговор. Дело было направлено в апелляционную коллегию по уголовным делам военного суда для рассмотрения.

Расследование в отношении экс-главы Минобороны началось 19 февраля 2022 года «по факту бездействия по службе». Как заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, во время январских событий Вооруженные силы страны из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства не смогли с достоинством выполнить поставленные для них задачи.

В январе этого года генпрокурор Берик Асылов заявил, что Бектанов «отдавал явно незаконные приказы и оставил без защиты военные стратегические объекты» и «обвиняется в превышении власти, совершённом в боевой обстановке».