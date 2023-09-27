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    11:36, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Где берут электроэнергию майнинговые компании, работающие в Казахстане

    майнинг
    Фото: coipacapital.com

    Майнинговые компании, работающие в Казахстане, покупают электроэнергию у России. Об этом сообщил председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Майнинговые компании на сегодняшний день ограничены. Они не могут получать электроэнергию со станций в Казахстане. Майнинг-компании, которые работают, они покупают электроэнергию у России. От Министерства энергетики и от нас на них накладываются ограничения. Поэтому майнинговые компании не оказывают влияния на энергосистемы Казахстана, - сказал Наби Айтжанов, отвечая на вопросы представителей СМИ на брифинге.

     


    То есть вы можете сказать, что ни одна компания не подключена к электроэнергии в Казахстане? В январе 2022 года заявляли, что отключили все майнинговые фермы от электросети. Позже говорилось о том, что будут устанавливаться индивидуальные тарифы для майнинговых ферм, - уточнили журналисты. 

     

    Есть предложение, что решением Минэнерго будет введена квота. Но на сегодняшний день пока ее нет, - пояснил Наби Айтжанов.

    Теги:
    Майнинг Энергетика
    Автор
    Серик Сабеков
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