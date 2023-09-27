Где берут электроэнергию майнинговые компании, работающие в Казахстане

Майнинговые компании, работающие в Казахстане, покупают электроэнергию у России. Об этом сообщил председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Майнинговые компании на сегодняшний день ограничены. Они не могут получать электроэнергию со станций в Казахстане. Майнинг-компании, которые работают, они покупают электроэнергию у России. От Министерства энергетики и от нас на них накладываются ограничения. Поэтому майнинговые компании не оказывают влияния на энергосистемы Казахстана, - сказал Наби Айтжанов, отвечая на вопросы представителей СМИ на брифинге.



То есть вы можете сказать, что ни одна компания не подключена к электроэнергии в Казахстане? В январе 2022 года заявляли, что отключили все майнинговые фермы от электросети. Позже говорилось о том, что будут устанавливаться индивидуальные тарифы для майнинговых ферм, - уточнили журналисты.