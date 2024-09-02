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    19:28, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Где «Астана» проведет домашние матчи на общем этапе Лиги Конференций

    Где «Астана» проведет домашние матчи на общем этапе Лиги Конференций
    Фото: Sports.kz

    Стало известно, на каком стадионе «Астана» проведет домашние матчи в рамках общего этапа Лиги Конференций сезона-2024/25, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    По информации официального сайта УЕФА, «Астана» будет принимать соперников на Центральном стадионе Алматы. 3-го октября в 1-м туре общего этапа «Астана» дома сыграет против сербского ТСЦ. 28-го ноября в 4-м туре столичный клуб примет португальскую «Виторию», а 12-го декабря — английский «Челси».

    Гостевые матч общего этапа Лиги Конференций «Астана» проведет против кипрских АПОЭЛа и «Пафоса», а также валлийского «Нью-Сейнтс».

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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