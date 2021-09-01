Где алматинцы чаще всего заражаются коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Чаще всего алматинцы подвергаются риску заражения коронавирусом на объектах торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам эпидемиологических расследований, основными местами заражения в Алматы являются объекты торговли – 32%, контакты в семьях – 16%, общественный транспорт – 17,1% и рынки – 13%.

Как и прежде, в городе продолжают заражаться коронавирусом жители в возрасте от 20 до 39 лет - 33,5%, в возрасте 40-59 лет - 25,2% и 60 лет и старше – 23,1%. Дети и подростки - в 18% случаях.

За прошедшие сутки в мегаполисе зарегистрировано 1309 случаев коронавирусной инфекции. В инфекционных стационарах развернуто 8910 коек, всего госпитализирован 5551 человек, из которых 142 ребенка.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 11 157 пациентов.



