Где алматинцам нельзя парковать автомобили
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жителям Алматы рекомендовано воздержаться от парковки авто в местах проведения испытания теплосетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Во время гидравлических испытания тепловых сетей, которые будут проводиться с 3 до 8 часов утра с 22-го июля по 11-е августа 2021 года на территории восьми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения», - обратились к горожанам в ТОО «Алматинские тепловые сети».
Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия.
График проведения испытаний теплосетей (по улицам):
22 и 27 июля
Турксибский район: Сейфуллина – Бехтерева – Кассина – Айбасова;
26 июля
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева.
27 июля
Алатауский район: поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;
Алмалинский и Жетысуский район: Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Тобаякова – Сейфуллина.
27 и 28 июля
Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи.
27 и 30 июля
Бостандыкский район:
– Аскарова – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.
28 июля
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Варламова – Жандосова – Айманова;
Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би;
Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.
29 июля
Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко –Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова;
29 и 30 июля
Ауэзовский район: Улугбека – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина;
30 июля
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева;
2 августа
Алмалинский и Бостандыкский, Медеуский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;
Алмалинский и Жетысуский районы: Рыскулова – Сейфуллина –Гайдара – Карасай батыра.
3 августа
Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.
3 и 4 августа
Алатауский, Алмалинский и Ауэзовский районы: Рыскулова – Гайдара – Яссауи – Абая.
4 августа
Алмалинский район: Райымбека – Тлендиева – Розыбакиева – Кулымбетова;
Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак – 1, 2, 3, 4, микрорайон Кокмайса;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.
5 августа
Алатауский район: Монке би – Б.Момышулы – Ф.Онгасыровой – микрорайон Зердели;
Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова – Глазунова – Тихого – Жансугурова, Ратушного, микрорайон Кулагер.
5 и 6 августа
Алмалинский район: Толе би – Абая –Ашимова – Гайдара.
6 августа
Алмалинский район: Карасай батыра – Толе би – Каримова – Масанчи.
11 августа
Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова –Жақыбаева –Тарғап.
«Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону», - отметили в компании.
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