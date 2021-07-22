Где алматинцам нельзя парковать автомобили

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жителям Алматы рекомендовано воздержаться от парковки авто в местах проведения испытания теплосетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время гидравлических испытания тепловых сетей, которые будут проводиться с 3 до 8 часов утра с 22-го июля по 11-е августа 2021 года на территории восьми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения», - обратились к горожанам в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия.

График проведения испытаний теплосетей (по улицам):

22 и 27 июля

Турксибский район: Сейфуллина – Бехтерева – Кассина – Айбасова;

26 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева.

27 июля

Алатауский район: поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;

Алмалинский и Жетысуский район: Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Тобаякова – Сейфуллина.

27 и 28 июля

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи.

27 и 30 июля

Бостандыкский район:

– Аскарова – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

28 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Варламова – Жандосова – Айманова;

Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би;

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.

29 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко –Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова;

29 и 30 июля

Ауэзовский район: Улугбека – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина;

30 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева;

2 августа

Алмалинский и Бостандыкский, Медеуский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

Алмалинский и Жетысуский районы: Рыскулова – Сейфуллина –Гайдара – Карасай батыра.

3 августа

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

3 и 4 августа

Алатауский, Алмалинский и Ауэзовский районы: Рыскулова – Гайдара – Яссауи – Абая.

4 августа

Алмалинский район: Райымбека – Тлендиева – Розыбакиева – Кулымбетова;

Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак – 1, 2, 3, 4, микрорайон Кокмайса;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.

5 августа

Алатауский район: Монке би – Б.Момышулы – Ф.Онгасыровой – микрорайон Зердели;

Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова – Глазунова – Тихого – Жансугурова, Ратушного, микрорайон Кулагер.

5 и 6 августа

Алмалинский район: Толе би – Абая –Ашимова – Гайдара.

6 августа

Алмалинский район: Карасай батыра – Толе би – Каримова – Масанчи.

11 августа

Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова –Жақыбаева –Тарғап.

«Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону», - отметили в компании.



