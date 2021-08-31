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Где алматинцам лучше не парковать автомобили

31 Августа 2021 09:37
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Где алматинцам лучше не парковать автомобили

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы водителям рекомендовано воздержаться от парковки авто в местах проведения испытания теплосетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Во время гидравлических испытания тепловых сетей, которые будут проводиться с 3-х до 7-ми часов утра с 31-го августа по 17-е сентября 2021 года на территории 8-ми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения.

«Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

С графиком проведения испытаний теплосетей (по улицам) можно ознакомиться здесь.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.


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#Алматы   #Транспорт  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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