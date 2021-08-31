Где алматинцам лучше не парковать автомобили
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы водителям рекомендовано воздержаться от парковки авто в местах проведения испытания теплосетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Во время гидравлических испытания тепловых сетей, которые будут проводиться с 3-х до 7-ми часов утра с 31-го августа по 17-е сентября 2021 года на территории 8-ми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения.
«Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».
С графиком проведения испытаний теплосетей (по улицам) можно ознакомиться здесь.
Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.
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