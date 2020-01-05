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Газозаправочная станция горела в Жамбылской области

5 Января 2020 22:44
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Газозаправочная станция горела в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 5 января в 19:26 в 3 км от села Актоган Меркенского района на территории газозаправочной станции ТОО «Казгазтрейд» произошел пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

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При перекачке газа из автоцистерны в моноблок произошло воспламенение газовоздушной смеси с последующим распространением огня на помещение операторской, затем на рядом стоящий магазин и ларек по продаже меда.



К моменту прибытия пожарных подразделений помещения горели открытым пламенем. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 19:56 и ликвидирован в 20:33. Общая площадь пожара 70 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В тушении огня были задействованы 11 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ДЧС Жамбылской области. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории станции.



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Ключевые слова: Жамбылская область, Происшествия,
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