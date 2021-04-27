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    10:11, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Газовый пистолет пытались продать через соцсети в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Газовый пистолет марки «ИЖ-79» калибра 7х62 пытались продать в Атырау через соцсети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, сотрудниками отдела по контролю за оборотом оружия было установлено, что в одной из социальных сетей появилось объявление о продаже газового пистолета марки «ИЖ-79». Продавцом оказал 29-летний житель города.

    «Как пояснил мужчина, пистолет он приобрел в 2018 году в России. В Казахстане его не регистрировал и решил продать через соцсети. В отношении него составлен административный протокол по ч.1 ст.282 КоАП РК, предусматривающей наказание за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, ношение, перевозку оружия. Собранные материалы направлены в административный суд для принятия решения», - рассказали в пресс-службе ДП региона.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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