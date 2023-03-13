Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Газовый баллон взорвался в Темиртау

    13 Марта 2023, 15:36

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В одном из многоэтажных жилых домов Темиртау взорвался газовый баллон. 7 человек, в том числе 5 детей, доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «13 марта в 13:56 поступило сообщение о пожаре в городе Темиртау. В 6 микрорайоне в пятиэтажном жилом доме в квартире, расположенной на 3 этаже, произошла вспышка газо-воздушной смеси с последующим горением. Пожар ликвидирован силами ДЧС в 14:19. Общая площадь горения составила 6 кв.м», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    В результате пожара 7 человек, находившиеся в квартире, получили ожоги различной степени. Среди пострадавших 5 детей. Все они госпитализированы в больницу.

    Кроме того, повреждены межквартирная стена, входная дверь квартиры и оконные блоки подъезда.

    ДЧС Карагандинской области напоминает, что использование газовых баллонов запрещено в многоквартирных домах этажностью более 2 этажей. Необходимо использовать только исправное газовое оборудование.

    В случае некорректной работы газового оборудования необходимо обращаться к специалистам. Опасно проведение ремонтных работ самостоятельно.

    Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции.

    Важно всегда помнить о том, что категорически запрещено пользоваться огнем, электроприборами во время замены газовых баллонов.

    Баллоны следует устанавливать не ближе:

    • полуметра от газовой плиты;

    • метра от любого отопительного прибора;

    • если отопительный прибор открытого типа, тогда расстояние до баллона увеличивается до 2 метров.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Столичные пожарные продолжают тушение сухостоя на Коргалжынском шоссе
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске