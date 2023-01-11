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Газовых приборов на месте ЧП не обнаружено – ДЧС Карагандинской области

11 Января 2023, 00:35
Газовых приборов на месте ЧП не обнаружено – ДЧС Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В ДЧС Карагандинской области сообщили, что в квартире, где произошел взрыв, газовое устройство не обнаружили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Взрыв газа не подтверждается. На месте газовых приборов не обнаружено. Обрушений и разрушений конструкций нет. Системы теплоснабжения не нарушены. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Для обогрева жильцов задействованы 3 Вахтовки ДЧС. Эвакуированных жильцов разместят по родственникам и в гостиницах города. На месте работают психологи. Решается вопрос по возвращению жителей в квартиры.


10 января в 21:29 произошел пожар в 16-этажном одноподъездном 127-квартирном жилом доме по проспекту Республики, 18/2 в Караганде. Возгорание произошло на площади 30 квадратных метров. Обнаружены тела трех человек (предположительно двух мужчин и женщины).

С балкона квартиры, где произошел пожар, выпал мужчина 1979 года рождения. Его госпитализировали в медучреждение.

Из квартир с помощью спасательных колпаков спасено 48 человек (из них 9 детей), эвакуировано 82 человека (из них 21 ребенок). В 22:55 пожар ликвидировали. На месте задействованы 88 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС.


Фото: пресс-служба ДЧС области


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