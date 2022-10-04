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Газовые хранилища Венгрии заполнены на 72 процента

Автор:  
Арнур Рахимбеков
4 Октября 2022, 14:54
Газовые хранилища Венгрии заполнены на 72 процента

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министр технологий и инноваций Венгрии Ласло Палкович заявил, что энергетическая зависимость Венгрии значительно снизилась, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На 52-й Международной газовой конференции в Шиофоке Л.Палкович дал положительную оценку текущим поставкам газа и работе национальной электросети страны, но сказал, что стратегия будет пересмотрена, чтобы еще больше снизить энергетическую зависимость Венгрии.

По словам министра, в понедельник утром мощности бытовых хранилищ газа Венгрии были заполнены на 72 процента.

«Самый оптимистичный сценарий заключается в том, что мы сможем пройти отопительный сезон без исчерпания запасов газа до марта. Уровень наших складских мощностей гарантирует, что эта зима будет управляемой», — пояснил он.

Министр отметил, что венгерская электросеть имеет достаточную пропускную способность, связи со всеми соседними странами и стабильную поставку топлива.

«Пока по нефтепроводу «Дружба» поступает достаточное количество сырой нефти. Поставки в Венгрию стабильны, и мы сможем пополнить истощенные стратегические запасы», — добавил он.


Фото: hungarytoday.hu


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