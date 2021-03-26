Газовые баллоны продолжают использовать в кафе и многоэтажках Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска игнорируют рекомендации спасателей отказаться от использования газовых баллонов в квартирах и кафе. Об этом заявили в департаменте по чрезвычайным ситуациям области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После взрыва газа в кафе, расположенном на первом этаже жилого дома по улице Интернациональной, 21, были созданы две мобильные группы, в состав которых вошли сотрудники полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов, жилищной инспекции, представители газотехнической службы, региональной палаты предпринимателей.

«У нас объявлен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, поэтому проводили только профилактические беседы с представителями бизнеса, владельцами кафе, расположенных на первых этажах жилых домов. Обошли 90 объектов. Выявили нарушения в трех кафе. Там использовали газовые баллоны. Им даны рекомендации устранить нарушения», - рассказал начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты Дмитрий Растихин.

Не лучшим образом обстоят дела в квартирах многоэтажных жилых домов, где отсутствует центральное газоснабжение. Сотрудники департамента регулярно проводят с жильцами профилактические беседы. Однако рекомендации спасателей горожане не принимают во внимание.

«В квартиру нас, как правило, не запускают. Сами мы не имеем прав заходить. Но жильцы не отрицают, что используют газовые баллоны. Ссылаются на то, что другого способа приготовления пищи нет. Тем самым игнорируют элементарные требования безопасности, как и наши рекомендации. Мы можем проводить только профилактические беседы. Для принятия мер необходимо официальное обращение», - сказал Д.Растихин.

Напомним, из-за взрыва газа в кафе в Петропавловске погибли три человека.



