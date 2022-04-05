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Газовую турбину запустили на газохимическом комплексе в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
5 Апреля 2022, 03:00
Газовую турбину запустили на газохимическом комплексе в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В рамках пусконаладочных работ на строящемся в Атырауской области газохимическом комплексе запущена газовая турбина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На газохимическом комплексе по производству полипропилена в Атырауской области запустили газовую турбину. Запуск стал одним из значимых этапов пусконаладочных работ на заводе. Оборудование для регенерационного воздуха от мировой компании Siemens предназначен для работы с большими объемными потоками воздуха на установке дегидрирования пропана. Оно отличается надёжностью и простотой в обслуживании, обеспечивая максимальное время безотказной работы и высокую рентабельность в течение всего срока службы. В качестве основного топлива для газовых турбин используется природный газ.
«Завод является одним из самых крупных проектов, который реализуется на территории Республики Казахстан и не имеет аналогов в нашей стране. Здесь используются самые передовые технологии и оборудование, среди которых и газотурбинная установка. Ее запуск станет следующим этапом в сложном процессе пусконаладочных работ. Новый завод полностью обеспечит казахстанский спрос на полипропилен и окажет положительный эффект на развитие экономики страны, а также усилит наши экспортные позиции», - отметил глава КМГ А. Айдарбаев.

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Напомним, основное строительство завода, который будет производить более 65 различных марок полипропилена, завершилось в декабре 2021 года.
Атырауская область   Промышленность  
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