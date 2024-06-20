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    01:19, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Газовый котел взорвался в павлодарском банном комплексе

    Газовый котел взорвался в павлодарском банном комплексе
    Фото: кадр из видео

    Из-за хлопка газовоздушной смеси разрушена стена здания. Разлетевшиеся обломки повредили припаркованные автомобили. К счастью, обошлось без жертв, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вечером жителей одного из микрорайонов Павлодара напугал грохот, затем со стороны банного комплекса повалил дым. Предположительно, из-за избыточного давления произошла разгерметизация парового котла с последующим хлопком газовоздушной смеси.

    — 19 июня в 19:39 в Павлодаре на территории банно-прачечного комплекса в одноноэтажном здании котельной произошла разгерметизация парового котла с последующим хлопком газовоздушной смеси. В результате обрушилась наружная не несущая стена на площади 20 квадратных метров. Также были повреждены стоящие рядом легковые автомобили. Жертв и пострадавших нет. На месте работали 9 сотрудников ДЧС, 4 спасателя, также выезжали сотрудники центра медицины катастроф и департамент полиции, — прокомментировали в ДЧС области.

    Хлопок газовоздушной смеси произошел по адресу Камзина, 132 — на пересечении Камзина и
    Циолковского. Около 7 лет назад здесь тоже произошел взрыв. Люди утверждали, что
    слышали взрыв, частично были разрушены стены и крыша.

    Теги:
    ДЧС Павлодар Газовый баллон Взрыв
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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