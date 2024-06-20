Газовый котел взорвался в павлодарском банном комплексе

Из-за хлопка газовоздушной смеси разрушена стена здания. Разлетевшиеся обломки повредили припаркованные автомобили. К счастью, обошлось без жертв, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вечером жителей одного из микрорайонов Павлодара напугал грохот, затем со стороны банного комплекса повалил дым. Предположительно, из-за избыточного давления произошла разгерметизация парового котла с последующим хлопком газовоздушной смеси.

— 19 июня в 19:39 в Павлодаре на территории банно-прачечного комплекса в одноноэтажном здании котельной произошла разгерметизация парового котла с последующим хлопком газовоздушной смеси. В результате обрушилась наружная не несущая стена на площади 20 квадратных метров. Также были повреждены стоящие рядом легковые автомобили. Жертв и пострадавших нет. На месте работали 9 сотрудников ДЧС, 4 спасателя, также выезжали сотрудники центра медицины катастроф и департамент полиции, — прокомментировали в ДЧС области.

Хлопок газовоздушной смеси произошел по адресу Камзина, 132 — на пересечении Камзина и

Циолковского. Около 7 лет назад здесь тоже произошел взрыв. Люди утверждали, что

слышали взрыв, частично были разрушены стены и крыша.