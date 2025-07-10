Газовики в центре перемен: как меняется роль специалистов в энергетике
Газовая отрасль Казахстана переживает период трансформации. Инфраструктура масштабируется, наращиваются транзитные потоки, при этом растут требования к качеству управления и квалификации специалистов. На этом фоне заметно смещается фокус с техники на людей, которые обеспечивают бесперебойную работу всей системы. Согласно указу Главы государства, 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. В этом контексте национальная компания QazaqGaz показывает, как можно строить современную производственную культуру с опорой на развитие, безопасность и уважение к труду.
От «рабочих рук» к высококвалифицированным специалистам
Профессия газовика традиционно одна из самых стабильных в энергетике. Однако сегодня от специалиста требуется не только физическая выносливость, но и техническая гибкость, способность работать с цифровыми решениями, понимание логистики и безопасности.
Рабочие профессии больше не ограничиваются линейными задачами. Современный оператор или специалист на месторождении должен уметь работать с автоматизированными системами, адаптироваться к новым технологическим стандартам и при этом сохранять высокую ответственность за результат.
Улучшение условий как необходимость
Параллельно с технологическими инновациями меняется производственная среда. На объектах в регионах идёт обновление бытовых помещений, внедряются стандарты охраны труда, растёт внимание к условиям работы и безопасности.
Компании фиксируют прямую связь между комфортом и производительностью. Условия труда становятся фактором удержания кадров в профессии, особенно в удалённых и климатически сложных районах.
Рост внутри профессии
В казахстанской газовой отрасли появляется новый тренд – развитие горизонтального и вертикального роста внутри рабочих профессий.
QazaqGaz проводит ежегодный конкурс «Үздік маман», который стал способом обмена практиками. Это не только повышение престижа рабочих профессий, но и возможность выявления перспективных кадров без классического управленческого трека.
Кроме того, запущена программа «Пул лидеров QazaqGaz» – инициатива по развитию сотрудников, готовых к профессиональному росту и лидерским задачам. Проект охватывает представителей рабочих профессий, инженерно-технического персонала и управленцев, предоставляя им возможности для обучения, карьерное сопровождение и участие в ключевых проектах. Формируется сильный кадровый резерв для реализации стратегических задач компании.