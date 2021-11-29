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Газотехнические инспекции не работают на должном уровне – МЧС РК

29 Ноября 2021 15:10
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Газотехнические инспекции не работают на должном уровне – МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Газотехнические инспекции исполняют свои контрольные функции не на должном уровне. Об этом на брифинге в СЦК заявил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Мереке Пшембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Одной из причин трагических событий является осуществление не на должном уровне газотехническими инспекциями местных исполнительных органов предусмотренных законодательством в сфере газа и газоснабжения контрольных функций», - сказал Мереке Пшембаев.

По словам вице-министра, н а сегодняшний день, согласно информации акиматов и сведениям, размещаемым на сайте Генеральной прокуратуры (графики проведения проверок и профилактического контроля и надзора), местные исполнительные органы, за исключением акиматов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, осуществляют государственный контроль в сфере газа и газоснабжения на недостаточном уровне. Проверочные мероприятия, предусмотренные Предпринимательским кодексом, не планируются и не проводятся.

Ряд акиматов (Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области) отмечают наличие организационных проблем при осуществлении государственного контроля в сфере газа и газоснабжения, нехватку штатных единиц и отсутствие возможности увеличения штата, отсутствие подготовленных специалистов, в том числе с техническим профильным образованием.

«Также в ряде местных органов на уровне районных акиматов по сей день не созданы соответствующие подразделения для осуществления государственного контроля в сфере газа и газоснабжения», - добавил Мереке Пшембаев.

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#ЖКХ   #Безопасность   #МЧС  
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Автор:

Серик Сабеков

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