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Газоперерабатывающий завод планируется построить в Атырауской области

23 Января 2020 23:04
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Газоперерабатывающий завод планируется построить в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Газоперерабатывающий завод планируется построить в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Подготовка к строительству ГПЗ ведется силами двух ведомств – Министерства энергетики и Министерства национальной экономики. В настоящее время разрабатывается проектная документация. Проект строительства ГПЗ реализуется в рамках Национальной программы переработки сырого газа вместо сжигания и обратной закачки. После прохождения государственной экспертизы и согласования всех условий предстоит реализация проекта, включающая строительство, выбор поставщика оборудования, выбор материалов», - сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Как ранее сообщалось, завод планируется построить в районе Кашагана, куда на установку УКПНиГ «Болашак» в настоящее время поступает добытая на морских месторождениях нефть. Мощность завода может достичь 1 млрд кубометров товарного газа в год.


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Ключевые слова: Энергетика, Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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