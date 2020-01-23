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вчера 23:54
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вчера 17:31
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Газоперерабатывающий завод планируется построить в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Газоперерабатывающий завод планируется построить в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Подготовка к строительству ГПЗ ведется силами двух ведомств – Министерства энергетики и Министерства национальной экономики. В настоящее время разрабатывается проектная документация. Проект строительства ГПЗ реализуется в рамках Национальной программы переработки сырого газа вместо сжигания и обратной закачки. После прохождения государственной экспертизы и согласования всех условий предстоит реализация проекта, включающая строительство, выбор поставщика оборудования, выбор материалов», - сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Как ранее сообщалось, завод планируется построить в районе Кашагана, куда на установку УКПНиГ «Болашак» в настоящее время поступает добытая на морских месторождениях нефть. Мощность завода может достичь 1 млрд кубометров товарного газа в год.
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