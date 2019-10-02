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Газоперерабатывающий завод могут построить в Казахстане

2 Октября 2019 16:13
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Газоперерабатывающий завод могут построить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов рассказал о возможном строительстве газоперерабатывающего завода на территории нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«То, что касается строительства газоперерабатывающего завода. На сегодня утилизация объемов добываемого попутного газа является сдерживающим фактором для увеличения добычи нефти. Рассматривается вариант, чтобы построить завод газоперерабатывающий, пока ориентировочно на 1 миллиард производительностью в год, но в модульном исполнении, чтобы потом можно было наращивать», - сказал Махамбет Досмухамбетов в кулуарах Правительства.

По его словам, этот вопрос сейчас рассматривается с технической стороны.

«От этого будет зависеть и стоимость проекта, и вопросы финансирования, вопрос пока в проработке, но в принципе это самое правильное решение», - добавил вице-министр.

О сроках проекта представитель Минэнерго высказался осторожно.

«Я думаю, что исходя из насущных потребностей, это в ближайшие, может быть, три года надо реализовать, иначе эффективность будет не такая актуальная», - заключил М. Досмухамбетов.

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Ключевые слова: Правительство РК, Энергетика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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