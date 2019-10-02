Газоперерабатывающий завод могут построить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов рассказал о возможном строительстве газоперерабатывающего завода на территории нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что касается строительства газоперерабатывающего завода. На сегодня утилизация объемов добываемого попутного газа является сдерживающим фактором для увеличения добычи нефти. Рассматривается вариант, чтобы построить завод газоперерабатывающий, пока ориентировочно на 1 миллиард производительностью в год, но в модульном исполнении, чтобы потом можно было наращивать», - сказал Махамбет Досмухамбетов в кулуарах Правительства.

По его словам, этот вопрос сейчас рассматривается с технической стороны.

«От этого будет зависеть и стоимость проекта, и вопросы финансирования, вопрос пока в проработке, но в принципе это самое правильное решение», - добавил вице-министр.

О сроках проекта представитель Минэнерго высказался осторожно.

«Я думаю, что исходя из насущных потребностей, это в ближайшие, может быть, три года надо реализовать, иначе эффективность будет не такая актуальная», - заключил М. Досмухамбетов.