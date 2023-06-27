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Газохимический комплекс в Атырау остановлен на ремонт

Автор:  
Виктор Сутягин
27 Июня 2023, 15:09
Газохимический комплекс в Атырау остановлен на ремонт Фото: kpi.kz

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Интегрированный газохимический комплекс ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc в Атырау остановлен на ремонт. Он продлится до 25 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба предприятия, остановка необходима для проведения гарантийных эксплуатационных испытаний и для обеспечения выхода комплексе на 100% режим работы.

«Предприятие, специализирующееся на переработке сырья с Тенгизского месторождения, рассчитано на производство 500 тысяч тонн полипропилена в год, что составит 1% от его мирового производства. Производственный комплекс не только обеспечит потребность в полипропилене на внутреннем рынке, но и будет способствовать деятельности малых и средних предприятий, производящих изделия из полипропилена для строительной и медицинской отраслей, автомобилестроения, пищевой промышленности. На предприятии используются технологии Catofin и Novolen американской компании Lummus Technology Inc. Аналогичные комплексы функционируют только в пяти странах мира – Саудовской Аравии, США, Бельгии, Южной Корее и Китае. Интегрированный газохимический комплекс компании «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc» - первый в Республике Казахстан проект по переработке сырья с месторождения Тенгиз.


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