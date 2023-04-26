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Газохимический комплекс подозревается в сбросе в степь технической воды в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
26 Апреля 2023, 13:22
Газохимический комплекс подозревается в сбросе в степь технической воды в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Газохимический комплекс (KPI) подозревается в сбросе в степь технической воды в Макатском районе Атырауской области. Будет проведена внеплановая проверка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию о сбросе технической воды в степь около интегрированного газохимического комплекса разместил в Facebook руководитель общественного объединения «AQIQAT» Газиз Габидуллин. Сообщение сопровождается фотографиями, на которых видна затопленная степь.

По словам Газиза Габдуллина, сбросы отходов наносят ущерб окружающей среде, выводят из строя многие гектары пастбищ.

Как сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель акима области Жасулан Бисембиев, управление природопользования и регулирования природных ресурсов, ознакомившись с информацией в социальных сетях, направило письмо в департамент экологии. Для проверки указанного факта на газохимическом комплексе и в сервисных компаниях будет проведена внеплановая проверка. Результаты будут сообщены.

Ранее сообщалось о том, что в Атырауской области обнаружили разлитые в степи предположительно нефтепродукты.


Атырауская область   Экология  
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