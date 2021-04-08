Газобаллонное оборудование взорвалось у авто при ДТП в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Жизни трех человек унесло дорожно-транспортное происшествие на автомобильной трассе Кокшетау – Атбасар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instаgram департамента полиции Акмолинской области.

Очередное ДТП с тремя погибшими произошло в Акмолинской области: стражи порядка просят всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах.

7 апреля в 14:10 часов в дежурную часть Атбасарского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что на автодороге Кокшетау - Атбасар произошло ДТП с пострадавшими.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка по предварительным данным установили, что около 13:59 часов произошло ДТП с участием трех автотранспортных средств марок «ВАЗ 2110», «ГАЗель» и «Volkswagen». От удара у автомашины «ГАЗель» взорвалось газобаллонное оборудование.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомашины «Volkswagen» скончались на месте происшествия. Пассажир «ГАЗели» с различными травмами доставлен в центральную больницу Атбасарского района.

По данному факту стражи порядка начали досудебное производство по по части 4 статьи 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.