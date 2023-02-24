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    Газификацию Алматы планируют закончить в 2024 году

    24 Февраля 2023, 12:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на сегодня уровень газификации составляет 99,2%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Одна из жительниц Жетысуского района на встрече с акимом города пожаловалась на загрязнение воздуха из-за использования угля.

    «В связи с этим я предлагаю рассмотреть закон в Алматы на запрет использования угля в качестве топлива для всех жилых домов и предприятий. Я надеюсь, что это ускорит переход на газификацию и модернизацию нашей ТЭЦ», - обратилась к акиму женщина.

    Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что недавно в Правительстве рассмотрели вопрос, связанный с газификацией. Премьер-министр дал поручение до 1 марта определиться по конечной схеме.

    «Как только газификация пройдет, мы готовы вынести на рассмотрение маслихата документ о запрете использования других видов топлива. В городе у нас есть магистральные газопроводы, но люди еще не подключились. Мы надеемся, что в период 2023-2024 годы мы завершим полную газификацию в городе. На самом деле объем пользования углем очень низкий, даже угольные базы используют жители Алматинской области. В настоящее время уровень газификации в Алматы составляет 99,2% и используется 16 тысяч тонн угля. По поводу ТЭЦ Премьер-Министр поручил «Самрук-Энерго» определиться с вариантами модернизации. По их планам, завершение первого этапа перехода ТЭЦ с угля на газ состоится во второй половине следующего года», - отметил аким Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Экология Газификация
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