Газификация ВКО в ближайшей перспективе не планируется - глава Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Магзум Мирзагалиев прокомментировал ситуацию по поводу газификации Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшей перспективе газификация ВКО пока не планируется. Но в любом случае данный вопрос стоит на повестке нашего министерства, на повестке межгосударственных отношений с РФ. Данную область можно газифицировать за счет ресурсов соседей путем строительства отдельного газопровода», - прокомментировал глава Минэнерго в рамках выставки KOIGE-202 в Нур-Султане.

Также министр прокомментировал ситуацию по газификации Зайсанского района ВКО.

«Газификация Зайсанского района начиналась еще 2013-2014 году. По маршруту прохождения газопровода находятся девять населенных пунктов, которые на сегодняшний день газифицированы, где-то газификация продолжается», - отметил М. Мирзагалиев.

Ранее министр энергетики рассказал о проекте по освоению крупных месторождений «Каламкас-море - Хазар» на Каспийском море. По словам Магзума Мирзагалиева, сейчас между компанией «КазМунайГаз» и партнерами идет обсуждение концепции разработки месторождений.



