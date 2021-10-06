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    13:15, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Газификация ВКО в ближайшей перспективе не планируется - глава Минэнерго

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Магзум Мирзагалиев прокомментировал ситуацию по поводу газификации Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ближайшей перспективе газификация ВКО пока не планируется. Но в любом случае данный вопрос стоит на повестке нашего министерства, на повестке межгосударственных отношений с РФ. Данную область можно газифицировать за счет ресурсов соседей путем строительства отдельного газопровода», - прокомментировал глава Минэнерго в рамках выставки KOIGE-202 в Нур-Султане.

    Также министр прокомментировал ситуацию по газификации Зайсанского района ВКО.

    «Газификация Зайсанского района начиналась еще 2013-2014 году. По маршруту прохождения газопровода находятся девять населенных пунктов, которые на сегодняшний день газифицированы, где-то газификация продолжается», - отметил М. Мирзагалиев.

    Ранее министр энергетики рассказал о проекте по освоению крупных месторождений «Каламкас-море - Хазар» на Каспийском море. По словам Магзума Мирзагалиева, сейчас между компанией «КазМунайГаз» и партнерами идет обсуждение концепции разработки месторождений.



    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Энергетика
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