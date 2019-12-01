Газификация столицы: Алтай Кульгинов проинспектировал ход сварки газовых труб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства газораспределительных сетей: проинспектировал выполнение работ по сварке газовых труб, через которые газ поступит в жилые массивы Коктал-1,2, Агрогородок, ТЭЦ-1,2,3. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Строительство данных подводящих газопроводов планируется завершить до конца текущего года. Газопровод строится по поручению Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева. На совещании по дальнейшему развитию столицы Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил взять на контроль процесс газификации города.

Аким города А.Кульгинов отметил, что службам технического и авторского надзора необходимо уделить особое внимание качеству выполнения сварочных работ. По словам представителей подрядных организаций, после проведения сварки проводится рентген сварочных штыков, что позволяет обеспечить целостность и недопущение трещин в трубе.

Таким образом, газификация столицы пройдет в 3 этапа. Планируется, что в следующем отопительном сезоне отапливаться газом будут ТЭЦ-1,2,3, ЖМ Коктал-1,2, Агрогородок, Промышленный, Железнодорожный, Юго-Восток. Вторым этапом газ проведут в жилые массивы Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар (1-2 ПК), Тельман (3-й ПК), Пригородный, Garden Village и Family Village (4-й ПК). Третьей очередью будут газифицированы жилые массивы Ильинка (1-2-й ПК), Шубар (3-й ПК), Ондирис (4-й ПК). Срок реализации - 2020-2023 г.

По словам разработчиков проекта, газораспределительные сети будут проведены по уличной сети вплоть до забора, от забора непосредственно в дома подключать газ будут сами жители частного сектора. Акиматом для жителей на бесплатной основе предусмотрены счётчики. Проведение газа позволит снизить вредные выбросы в город в 6 раз, твёрдых веществ – 40 тыс. тонн.